Zarif Tahran'da Avusturyalı mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Zarif, üst düzey bir heyetin eşlişinde Tahran'ı ziyaret eden Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği vurgulanırken nükleer anlaşmadaki son durum masaya yatırıldı.

Alexander Schallenberg'in Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de görüşmesi bekleniyor.

Bakan Zarif, dün resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'ı ziyaret eden Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile de bir araya gelerek, ikili ilişkilerin yanı sıra nükleer anlaşma ve INSTEX gibi konuları ele almıştı.