İran, baraj yapımında dünya sıralamasında 3. sırada

Resuliha yaptığı açıklamada İran’da baraj yapımının arttığını belirterek, ambargoların olmaması durumunda İran’ın bu konuda dünya birincisi bile olabileceğini söyledi.

Dünyanın 15 ülkesinde İranlı uzmanların büyük barajlar yaptığını ifade eden Resuliha, devrim öncesinde İran’da 19 baraj olduğunu bu rakamı devrim sonrası 185’e yükseldiğini söyledi.

Resuliha ülkede devrim öncesi 600 bin hektar sulama şebekesi olduğunu bu rakamın devrim sonrasında 2 milyon 40 bin hektara yükseldiğini söyledi.