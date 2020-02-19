İran'da ilk koronavirüs vakası

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan koronavirüsü İran’da da tespit edildi.

İran Sağlık Bakanlığı, Kum kentinde iki kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Şu ana kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 bin 11 kişi yaşamını yitirdi. Çin ana karasında 2 bin 5, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde iki, Tayvan, Filipinler, Japonya ve Fransa'da da birer kişi hayatını kaybetti.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.