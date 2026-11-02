El Cezire’nin haberine göre ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin son açıklamalarına ilişkin yayımladığı bildiride, İran’ın komşu ülkelerde sivillere saldırmadığı yönündeki ifadelerinin “yanlış” olduğunu iddia etti.

ABD’nin askeri kurumu, son aylarda İran’ın denizdeki sivil denizcileri kasıtlı olarak hedef aldığını ve bu saldırılarda 20’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

CENTCOM, açıklamasının devamında Tahran’ı denizcilerin yanı sıra Körfez ülkelerindeki sivil altyapıyı, yerleşim bölgelerini ve diğer tesisleri hedef almakla suçladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, bölgedeki gelişmelere ilişkin kendi değerlendirmesini yineleyerek iddialarının açık olduğunu savundu. İran tarafının metninde ise Washington’ın bölgedeki gerilimi artıran politikalarının üzerini örtmek amacıyla bu tür suçlamalarda bulunduğu öne sürüldü.