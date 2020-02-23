İran'da seçime katılım oranı açıklandı

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, ülkede Cuma günü yapılan 11. Dönem İran Meclisi Milletvekilliği ve Uzmanlar Meclisi ara dönem seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Rahmani Fazli, seçimlere katılım oranının yüzde 42,57 olduğunu belirterek, seçimlerde 24 milyon 512 bin 404 kişinin oy kullandığını bildirdi.

Bakan Rahmani Fazli ayrıca, Tahran eyaletinde seçimlere katılım oranının yüzde 26,2 olduğunu söyledi.

Öte yandan İran Yüksek Seçim Kurulu, Cuma günü Taharan’da yapılan 11. Dönem İran Meclisi seçimlerinin son sonuçlarını açıkladı.

Eski Tahran Büyükşehir Belediye Başkanı ve İran Polis Teşkilatı Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, 1 milyon 265 bin 287 oyla Tahran seçimlerini kazandı.

Başkent Tahran'dan Galibaf’ın önderliğinde seçimlere katılan muhafızakarlar kanadı "Devrim Şurası" ve "Direniş Cephesi"nin oluşturduğu 30 kişilik ortak listedeki adaylar meclise girebiliyor.

Yaklaşık 58 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu İran'da, 290 sandalyeli Meclis'e girebilmek için 1578 aday yarışmıştı. Başkent Tahran 35 milletvekili ile Meclis'e en fazla vekil gönderecek eyalet olurken, Elburz, İlam, Kum ve Kohgiluye-Buyer Ahmed ise 3'er milletvekili ile en az vekil çıkaran eyaletler.