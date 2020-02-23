Tahran seçimleri, eski Tahran Belediye Başkanı Galibaf'ın zaferi ile sonuçlandı

İran Yüksek Seçim Kurulu, Cuma günü Taharan’da yapılan 11. Dönem İran Meclisi seçimlerinin son sonuçlarını açıkladı.
Eski Tahran Büyükşehir Belediye Başkanı ve İran Polis Teşkilatı Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, 1 milyon 265 bin 287 oyla Tahran seçimlerini kazandı.
Yüksek Seçim Kurulu'na göre Tahran seçim bölgesinde ilk 35 isim şu şekilde:
1. Muhammed Bakır Galibaf
2. Seyyid Mustafa Mirselim
3. Murtaza Ağatehrani
3. İlyas Naderan
5. Seyyid Muhsin Dehnevi
6. Seyyid Mahmud Nebeviyan
7. Seyyid İhsan Handuzi
8. İkbal Şakiri
9. Abulfezl Emuei
10. Muctaba Tavangar
11. Bijen Nobave Vatan
12. Fateme Rehber
13. Muhsin Pirhadi
14. Ruhullah İzedhah
15. Ahmed Naderi
16. Seyyid Nizamettin Musevi
17 Abdulhüseyin Ruhulamini
18. Zohre Elahiyan
19. Malik Şeriati Niyaser
20. Mehdi Şerifiyan
21. Seyyid Rıza Tagavi
22. Someyye Rafii
23. Seyyid Ali Yazdihah
24. Ali Hazriyan
25. Rıza Tağipur Enveri
26. Fateme Kasımpur
27. Muctaba Rızahah
28. Zohre Sadat Laciverdi
29. Gulamhüseyin Rezvani
30. İzzetullah Ekberi
31. Vahid Yaminpur
32. Hamid Resai
33. Ali Caferi
34. Alirıza Mahcup
35. Muhammed Sadık Şahbazirad
Başkent Tahran'dan Galibaf’ın önderliğinde seçimlere katılan muhafızakarlar kanadı "Devrim Şurası" ve "Direniş Cephesi"nin oluşturduğu 30 kişilik ortak listedeki adaylar meclise girebiliyor.
Yaklaşık 58 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu İran'da, 290 sandalyeli Meclis'e girebilmek için 1578 aday yarışmıştı. Başkent Tahran 35 milletvekili ile Meclis'e en fazla vekil gönderecek eyalet olurken, Elburz, İlam, Kum ve Kohgiluye-Buyer Ahmed ise 3'er milletvekili ile en az vekil çıkaran eyaletler.
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