Tahran seçimleri, eski Tahran Belediye Başkanı Galibaf'ın zaferi ile sonuçlandı

İran Yüksek Seçim Kurulu, Cuma günü Taharan’da yapılan 11. Dönem İran Meclisi seçimlerinin son sonuçlarını açıkladı.

Eski Tahran Büyükşehir Belediye Başkanı ve İran Polis Teşkilatı Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, 1 milyon 265 bin 287 oyla Tahran seçimlerini kazandı.

Yüksek Seçim Kurulu'na göre Tahran seçim bölgesinde ilk 35 isim şu şekilde:

1. Muhammed Bakır Galibaf

2. Seyyid Mustafa Mirselim

3. Murtaza Ağatehrani

3. İlyas Naderan

5. Seyyid Muhsin Dehnevi

6. Seyyid Mahmud Nebeviyan

7. Seyyid İhsan Handuzi

8. İkbal Şakiri

9. Abulfezl Emuei

10. Muctaba Tavangar

11. Bijen Nobave Vatan

12. Fateme Rehber

13. Muhsin Pirhadi

14. Ruhullah İzedhah

15. Ahmed Naderi

16. Seyyid Nizamettin Musevi

17 Abdulhüseyin Ruhulamini

18. Zohre Elahiyan

19. Malik Şeriati Niyaser

20. Mehdi Şerifiyan

21. Seyyid Rıza Tagavi

22. Someyye Rafii

23. Seyyid Ali Yazdihah

24. Ali Hazriyan

25. Rıza Tağipur Enveri

26. Fateme Kasımpur

27. Muctaba Rızahah

28. Zohre Sadat Laciverdi

29. Gulamhüseyin Rezvani

30. İzzetullah Ekberi

31. Vahid Yaminpur

32. Hamid Resai

33. Ali Caferi

34. Alirıza Mahcup

35. Muhammed Sadık Şahbazirad

Başkent Tahran'dan Galibaf’ın önderliğinde seçimlere katılan muhafızakarlar kanadı "Devrim Şurası" ve "Direniş Cephesi"nin oluşturduğu 30 kişilik ortak listedeki adaylar meclise girebiliyor.

Yaklaşık 58 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu İran'da, 290 sandalyeli Meclis'e girebilmek için 1578 aday yarışmıştı. Başkent Tahran 35 milletvekili ile Meclis'e en fazla vekil gönderecek eyalet olurken, Elburz, İlam, Kum ve Kohgiluye-Buyer Ahmed ise 3'er milletvekili ile en az vekil çıkaran eyaletler.