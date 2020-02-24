Çin'den İran halkına destek mesajı: Güçlü kal İran!

Çin'in Tahran Büyükelçisi Çang Hua, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İran halkına destek mesajı verdi. Hua'nın attığı tweette, "Çin ve İran halkı koronavirüse karşı birlikte mücadele ediyor. Güçlü kal Çin! Güçlü kal İran!" denildi.
İran Sağlık Bakanlığı'na göre, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 61 olmuştu.
Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 500'e, virüsten etkilenenlerin sayısıysa 79 bine yaklaştı.
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