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29 Şubat 2020 - 10:49

Çinli Büyükelçi: Çinli tıp uzmanlarından oluşan bir ekip Tahran'a geldi

Çinli Büyükelçi: Çinli tıp uzmanlarından oluşan bir ekip Tahran'a geldi

Çin'in Tahran Büyükelçisi Çang Hua, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek için Çinli tıp uzmanlarından oluşan bir ekibin İran'a geldiğini duyurdu.

Çin'in Tahran Büyükelçisi Çang Hua, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek için Çinli tıp uzmanlarından oluşan bir ekibin İran'a geldiğini bildirdi.

Çinli Büyükelçi dün yayınladığı bir mesajda Çin'den ilk yardım sevkiyatının İran'a ulaştığını ve ülkesinin İran'a desteğinin devam edeceğini belirtmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de dün İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin koronavirüs salgınıyla mücadelede İran'a her türlü yardıma hazır olduğunu bildirmişti.

News Code 1884846

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