İran'da koronavirüs vakalarının sayısı 61'e yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, bugün yaptığı açıklamada, Kum’da 8, Hemedan’da 1, Tahran’da 3, İsfahan’da 2, Gilan’da 2 ve Arak’ta 2 kişinin daha koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı.

İran'da görülen yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı böylelikle 61'e yükselmiş oldu.

Yapılan açıklamalara göre, İran'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 12 kişi hayatını kaybetmiştir.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.