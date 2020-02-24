  1. İran
24 Şubat 2020 - 14:13

İran'da koronavirüs vakalarının sayısı 61'e yükseldi

İran'da koronavirüs vakalarının sayısı 61'e yükseldi

İran'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) tespit edilen kişilerin sayısı 61'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, bugün yaptığı açıklamada, Kum’da 8, Hemedan’da  1, Tahran’da 3, İsfahan’da 2, Gilan’da 2 ve Arak’ta 2 kişinin daha koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı. 

İran'da görülen yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı böylelikle 61'e yükselmiş oldu.

Yapılan açıklamalara göre, İran'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 12 kişi hayatını kaybetmiştir.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

News Code 1884762

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