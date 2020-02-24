İran: Sınırların kapatılması geçicidir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, İran'la olan sınırıların komşu ülkeler tarafından kapatılmasıyla ilgili olarak, "Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) dünyanın çeşitli yerlerinde olağan üstü hal ilan etmesiyle birlikte toplu olarak önlemler alınmalıdır" dedi.

Musevi, “İran’da Yeni tip koronavirüsün (2019-nVoC) görülmesinden önce bu konuda endişelerimiz vardı. Ülkemizde virüsün görülmesinden sonra da komşu ülkelerin bu konuda endişeli olması normaldir. Ancak bu yolcuların giriş-çıkışını ve ülkeler arasındaki ithalat ve ihracat işlemlerini önlememelidir” ifadelerinde bulundu.

Komşu ülkelerin virüsün yayılmasını önlemek için İran sınırlarını kapattığına dikkati çeken Musevi, “ Sınırların kapatılması geçici ve virüsü kontrol etmek ve yayılmasını önlemek içindir” diye konuştu.