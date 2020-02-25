Türkiye, İran uçağındaki yolcular 14 gün gözlem altında tutulacak

Tahran-İstanbul seferini yapan TK 8VÇ sefer sayılı 132 yolcusu bulunan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na saat 10.29'da indi.

Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcuların Türkiye Sağlık Bakanlığının da koordinasyonunda Ankara Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlık yetkilileri nezaretinde ön muayeneleri yapıldı.

İran'dan gelen ve ateşi sınır üstünde olan toplam 17 kişi şüpheli olarak değerlendiriliyor. Saat 12.30 itibarıyla Sağlık Bakanlığı ekipleri, ikinci bir kontrol için uçağa giriş yaparken tarama sürüyor.

"Yolcular 14 gün gözlem altında tutulacak"

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel bir sefer düzenlendiğini belirterek, "İran'dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları, 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Şubat'tan itibaren komşu İran ile kara, demir ve havayolu geçişlerinin durdurulduğunu anımsattı.

Kara sınırlarının karşılıklı olarak kapatıldığını ancak havayoluyla Türkiye'den İran'a dönmek isteyen İran vatandaşları için dönüşlerin devam ettiğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

"İran'dan ülkemize dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel bir sefer düzenlenmiştir. İran'dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları, 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır. Bu çerçevede THY'ye ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağının Ankara'ya inişi planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir. Yolcuların detaylı sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra numuneleri alınarak Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda tahlilleri tamamlanacaktır."

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise Türkiye'de yeni korona virüs vakasına rastlanılmadığını vurguladı.

İlgili bakanlıkların iş birliği, Bilim Kurulunun rehberliği ve tecrübeli sağlık çalışanlarıyla Türkiye'yi bu hastalıktan korumak için azami çaba sarf ettiklerini kaydeden Koca, bu konuyla alakalı ilk günden şeffaflığa dayalı bir iletişim içerisinde olduklarını vurguladı.

Uçakta bulunanlar hastaneye nakledildi

İran'ın başkenti Tahran'dan hareket eden, 132 kişilik Türk yolcu ve mürettebatı taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçağın Esenboğa Havalimanı'na inmesinin ardından tahliye işlemi başlatıldı.

Kaynak: AA