  1. Siyaset
24 Şubat 2020 - 13:38

İran Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs iddiasına yalanlama

İran Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs iddiasına yalanlama

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Harirçi, Kum Milletvekili Ahmed Emirabadi Ferahani’nin öne sürdüğü "Kum kentinde 50 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti" iddiasını reddetti.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Harirçi, Hükümet Sözcüsü Ali Rebii ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Harirçi, koronavirüs salgınının ulusal bir sorun olduğunu ifade ederek, “İran’da yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) bulaşan kişi sayısı 59 ila 60 arasındadır” dedi.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12’ye yükseldiğini belirten Herirçi, Kum Milletvekili Ahmed Emirabadi Ferahani’nin öne sürdüğü "Kum kentinde 50 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti" iddiasını reddetti.

Harirçi Kum kentinin koronavirüs yüzünden karantina altına alınıp alınamayacağına ilişkin olarak, “Karantina konusuna asla katılmıyoruz. Karantina 1. Dünya Savaşı öncesi ve taun hastalığı dönemi içindir. Çinlilerin kendileri bile karantinadan memnun değiller” diye konuştu.

News Code 1884761

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler