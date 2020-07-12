Tahran-İstanbul uçak seferleri yarın başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan İran Havayolları Şirketi’nin (Iran Air) İstanbul seferleri 13 Temmuz tarihinden itibaren yeniden başlıyor.
Son günlerde Doğu Azerbaycan Havalimanları Genel Müdürü Ramin Azeri, Tebriz Şehit Medeni Havaalanı'ndan İstanbul’a uçuşların 13 Temmuz tarihinden başlayacağını bildirmişti
Tebriz-İstanbul uçuşları Mart ayından itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında askıya alınmıştı.
Türk Hava Yolları (THY) ise 16 Temmuz itibariyle İran’ın başkenti Tahran’a tarifeli seferlere başlayacak.
yorumunuz