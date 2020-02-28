Çin: Koronavirüs konusunda İran'a her türlü yardıma hazırız

Çin Merkez Televizyonu CCTV'ye göre, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefonda görüştü.

Wang Yi, gündemdeki çeşitli konuların yanı sıra koronavirüs salgınının ele alındığı görüşmede, ülkesinin koronavirüs salgınıyla mücadelede İran'a her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi.

Koronavirüsü "insanlığın ortak düşmanı" olarak nitelendiren Wang Yi, uluslararası toplumun bu konuda birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Çinli yetkili, Zarif'in Çin halkı ile dayanışma içinde olduğunu dile getiren ilk dışişleri bakanı olduğunu hatırlatarak, zor günleride İran halkının yanında yer alacaklarını ve sağlık hizmeti ile salgını önleme konusunda yardıma hazır olduklarını söyledi.

Bunlara ilave olarak Çin Dışişleri Bakanı, ülkesinin koronavirüsle mücadelenin ön safında yer aldığına dikkati çekti.