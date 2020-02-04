Zarif: İran koronavirüs konusunda Çin'in yanındadır

Dışişleri Bakanı Zarif, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda “Çinli mevkidaşım Wang Yi ile yaptığım telefon görüşmesinde Çin hükümetinin krizi kontrol etme ve koronavirüsün yayılmasını önleme konusundaki sorumluluğunu ve çabalarını için takdir ettim” dedi.

Zarif’in paylaşımında, “Çin hükümeti sadece ülke içinde değil, koronavirüs salgınının dünya çapında da yayılmasını önledi” ifadesine yer verildi.

Amerikalıların koronavirüsü kötüye kullanmasını kınayan Zarif, “ Çin kesinlikle 2009 yılında domuz gribi adıyla bilinen H1N1 virüsünü kontrol etme ve bu salgının yayılmasını önleme konusunda ABD’ye göre daha başarılı olmuştu”diye kaydetti.

Zarif, ayrıca İran’ın Çin’in yanında olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Zarif, dün akşam Çinli mevkidaşı Wang Yi ile telefon görüşmesi yaparak, Çin'de meydana gelen koronavirüs salgınının yanı sıra iki ülkeyi ilgilendiren konular üzerinde fikir alışverişinde bulunmuştu.

