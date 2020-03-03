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3 Mart 2020 - 08:51

Zarif, Iraklı mevkidaşı ile koronavirüs salgınını konuştu

Zarif, Iraklı mevkidaşı ile koronavirüs salgınını konuştu

İran Dışişleri Bakanı Zarif, dün akşam Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ile telefonda konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün akşam Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ile telefonda konuştu.

Karşılıklı ilişkilerin ele alındığı görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ile koronavirüs salgını değerlendirildi. Zarif ile Hekim, iki ülkenin karşılıklı ticareti geliştirirken koronavirüse karşı ortak tedbirler alması gerektiğine vurgu yaptı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19), dünya genelinde etkisini artırarak sürdürüyor. Virüs son olarak Fas'ta görülmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin dışındaki ülkelerde çok daha hızlı yayılarak, dünyayı "meçhul bir bölgeye" çevirdiğini söyledi.

News Code 1884923

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