Ruhani'den uluslararası topluma koronavirüs salgınına karşı mücadele çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini temenni etti.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bugün küresel bir sorun haline geldiğini ve bu nedenle dünyadaki bütün devletler ve milletlerin bu sorunun üstesinden gelebilmek için birbirinin yanında durması gerektiğini vurgulayan Ruhani, İran Sağlık Bakanlığı'nın salgını kontrol etmek ve yayılmasını önlemek için gereken tedbirleri aldığını belirtti.

Bölgedeki tüm ülkelerin bölgesel ve ikili işbirliği yapması gerektiğini belirten Ruhani, "İran İslam Cumhuriyeti ihracat yapmak ve iki ülke arasındaki uçuşların normale dönüştürülmesi için özel bir sağlık protokolü uygulamaktadır" dedi.

Ruhani, Tahran ile Doha'nın virüsle mücadele için gerekli sağlık ve tıbbi ihtiyaçları karşılaması konusunda işbirliği yapması gerektiğine dikkati çekerek, İran'ın bu konuda bölgedeki tüm ülkelerle ikili ve bölgesel sağlık işbirliğini geliştirmekten yana olduğunu söyledi.