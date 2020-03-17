Ruhani: Ülkenin karşı karşıya olduğu bu zor günler geçecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, doktorlar, hemşireleri ve sağlık çalışanlarını yeni tip koronavirüsle mücadeledeki hizmetlerinden dolayı takdir ederek, bu virüse yakalanan tüm hastalar için acil şifalar diledi.

İran milletinin her zaman zor günlerin üstesinden geldiğini belirten Ruhani, "Zor günler geçecek ve bu üzüntü sona erecektir. Milletimiz bu günlerde her zamankinden daha fazla birbirinin yardımına koşmalıdır" dedi.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, dün yaptığı açıklamada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 853'e, vaka sayısının da 14 bin 991'e ulaştığını bildirmişti.