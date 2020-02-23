Ruhani ABD yaptırımlarını koronavirüse benzetti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'ı ziyaret eden Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile yaptığı görüşmede Tahran- Viyana ilişkilerinin iyi durumda olduğunu belirterek, "İran ile Avusturya özellikle ekonomik alanında işbirliği için iyi kapasitelere sahiptir. Avusturya'nın ABD'nin yanlış ve yasadışı baskılarından etkilenmeden İran'la olan işbirliğini geliştirmesini temenni ediyouz" dedi.

İran'ın nükleer anlaşmadakı taahhütlerine bağlı kaldığını belirten Ruhani, ABD'nin yaptırımlarını eleştirerek, "Bu tür yaptırımlar birer 'terör' eylemidir. AB'nin bu bağlamda insani görevini yerine getirmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Ruhani, ABD yaptırımlarını gerçekliğinden daha korkutucu olan koronavirüsüne benzeterek, "AB'den beklentimiz ABD'nin yasa dışı eylemleri kaşısında durmasıdır" dedi.

Bölge ülkelerinin bölgede güvenlik sağlaması gerektiğini vurgulayan Ruhani, "Bugün bölgede uluslararası sularda ticari gemilerin seyrüsefer güvenliği geçmişe nazaren azalmıştır. Bölgede Yemen, Irak, Suriye ve Afganistan gibi birçok ülke güvenli değil" ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın bölgede güvenlik ve barış sağlamk amacıyla 'Hürmüs Barış Planı'nı sunduğunu belirterek, "ABD'nin yanlış ve yasa dışı müdahaleleri bölgedeki tüm sorunların nedenidir" değerlendirmesinde bulundu.