Ruhani: Koronavirüsün üstesinden geleceğiz

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran-Şomal Otobanı Projesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında, “İnşallah koronavirüs sorununu aşacağız. ABD, B tipi gripten 16 bin kayıp verirken, İran'da 100 küsur ölüm gerçekleşti. Koronavirüsün bulaşma hızı gripten daha yüksektir, ancak gripten daha fazla tehlikeli değildir” dedi.

Vatandaşların koronavirüsten korkmaması gerektiğini vurgulayan Ruhani, “Herkes Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarına uymalı ve birbirlerine yardım etmeli” tavsiyesinde bulundu.

Bunlara ilave olarak Cumhurbaşkanı Ruhani, "Bugünlerde koronavirüs davetsiz bir misafir olarak herhangi bir ülkeye gidiyor, ama aynı zamanda bu sorunun üstesinden gelmek zorundayız. Bu konuda fırstaçılık yapılmamalı." diye konuştu.

Öte yandan İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Harirçi, dün gece yaptığı açıklamada, Kovid-19 bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısının 917 olduğunu belirtmişti.

Harirçi, 61 hastanın test sonucunun pozitif çıktığını, 12 kişinin de hayatını kaybettiğini açıklamıştı.