İran'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43'e yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Cihanpur, bugüne kadar Kovid-19 salgınında ölü sayısının 43'e çıktığını belirterek, ülkedeki koronavirüs bulaşan kişi sayısının da toplamda 593'ü bulduğunu ifade etti.

Son 24 saatte 205 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıklayan Cihanpur, ülke genelinde 123 hastanın da virüsten kurtularak hastanelerden taburcu edildiğini kaydetti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19), dünya genelinde 83 binden fazla kişiye bulaştı. Kısa sürede 50'den fazla ülkeye yayılan salgında ölenlerin sayısı ise 2 bin 850’yi geçti. Virüs son olarak Azerbaycan'da görülmüştü.