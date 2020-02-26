Ruhani: İran'da hiçbir kent karantina altına alınmayacak

İran Cumhurbaşkanı Ruhani bugünkü bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Ruhani, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle herhangi bir kent veya bölge için karantina kararı almadıklarını belirterek, "Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ülkedeki çalışma ve üretim faaliyetlerini durdurmak için düşmanların silahı haline gelmemelidir" dedi.

Koronavirüsün üstesinden gelebilmek için birkaç hafta zamana ihtiyaç olduğunu belirten Ruhani, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aracılığıyla yurt dışından koronavirüsünü (Covid-19) saptayan test kitlerinin ithalatının sürdüğünü aynı zamanda bu kitlerin yerli uzmanlar tarafından da üretilerek test aşamasına geldiğini söyledi.

Koronavirüsün bulaşma hızının gripten daha yüksek, ancak gripten daha fazla tehlikeli olmadığına dikkati çeken Ruhani, herhangi bir kent veya bölge için karantina kararı aldıklarına dair iddiaları reddederek, bölyle bir kararın söz konusu olmadığını ifade etti.

Koronavirüsün düşmanın silahı haline gelmemesi gerektiğini vurgulayan Ruhani, "ABD'liler iki yıldır uyguladığı yaptırımlar ve propagandalarıyla ülkemizdeki üretim ve ekonomik faaliyetleri durdurmak ve halkımızın acı çekmesini istiyor. Bu nedenle koronavirüs meselesi düşmanların çalışma, üretim ve ekonomik faaliyetlerimizi durumaları için bir bahane olmamalıdır" ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca, vatandaşların Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarına uymasını istedi.