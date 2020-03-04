Ruhani'den ABD'nin yardım iddiasına yanıt

Bugün bakanlar kurulu toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, düşmanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunu kötüye kullanarak İran milletinin huzur ve güvenliğini kaçırmak istediğini belirtti.

Ruhani, ABD'nin İran'a yardım iddiasına ilişkin, "Ne yazık ki gıda ve ilaç sektöründe yaptırım uygulayanlar son iki yıl içerisinde İran milletine karşı en acımasız eylemlerde bulunmuşlardır. Şimdi de merhamet maskesi takarak İran haklına yardım etmek istediklerini söylüyorlar" dedi.

Ruhani ABD yetkililerine seslenerek, "Siz eğer gerçekten doğru söylüyorsunuz en azından ilaç sektöründeki yaptırımları kaldırın. Şu ana kadar İran milletine karşı hata yaptığınızı söyleyerek özür dileyin ve para trensferini serbest ettiğinizi söyleyin" ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran halkının ABD'nin yalan söylediğini çok iyi bildiğini belirterek, koronavirüsle mücadele konusunda İran'a insani yardım olarak ilaç ve tıbbi malzeme gönderen ülkelerden teşekkür etti.

Ruhani sözlerinin diğer bölümünde ülkedeki sağlık personelinin desteği ve halkın iradesiyle en kısa sürede koronavirüsün üstesinden geleceklerini söyledi.