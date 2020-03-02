Suriye: Türkiye'nin saldırganlığı hezimetle sonuçlanacak

Al Mayadeen’ın Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Şam hükümeti Türk güçlerinin saldırganlığına karşı koyma yönündeki güçlü kararlılığını yineledi.

"Kuvvetlerimiz Türkiye'nin saldırganlığına ciddi şekilde karşı çıkacak. Bu saldırganlık hezimetle sonuçlanacaktır" diye Suriyeli yetkili, uluslararası toplumdan uluslararası hukukun açık bir ihlali olan Türk işgalciliğini kınamasını istedi.

Suriye ordusu, bugün İdlib'in stratejik öneme sahip Serakib ilçesinde kontrolü yeniden ele geçirdi.