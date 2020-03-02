İran: Suriye konulu Tahran Zirvesi'nin tarihi belli oldu

Bugün sabah saatlerinde video konferans yoluyla basın mensuplarına açıklama yapan İran Dışişleri Baknalığı Sözcüsü Musevi, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Musevi, ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, hükümetin bu davetsiz misafirle (korona) mücadele etmekte olduğunu sölyedi.

Musevi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun koronavirüsle mücadele konusunda İran'a yardım etmeye hazır olduklarına dair iddiasına tepki göstererek, "Bizim ABD hakkında her zaman şüphelerimiz vardır. Onlar iyi niyetli olsaydılar, bize karşı propaganda peşinde olmazdılar. Biz Amerikan yetkililerin tutumunu izliyoruz. Bu sorunun İran'da görülmesinden bu yana onların halkın moralını bozmak için bize karşı ne kadar propaganda yaptığını biliyoruz" dedi.

Komşu ülkelerin bu konuda İran'a yardım ettiğine değinen Musevi, "Türkiye dahil olmak üzere bazı komşu ülkeler İran'a yardım talebinde bulundu. Çin gerçekten İran hükümetinin yanında durdu. Koronavirüsle mücadeleye destek için Çinli tıp uzmanlarından oluşan bir ekip İran'a geldi. Bunun yanı sıra Çin yardım sevkiyatlarıyla İran'a bu konuda yardımcı oldu" ifadelerinde bulundu.

ABD ile Taliban arasında imzlanan "Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması”nı değerlendiren Musevi, "Biz ABD'nin bu girişimini onların Afganistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne 'saygı' olarak görmüyoruz ve bunun ABD'nin gayri meşru menfaatleri doğrultusunda yapıldığına inanıyoruz" diye konuştu.

Musevi ilaveten Afganistan hükümetinin bilgisiyle İran'ın Taliban ile diyaloglarını sürdüreceğini belirtti.

Tahran'da düzenlenecek olan Suriye konulu üçlü zirve hakkında Musevi, "Biz Astana sürecinin Suriye krizini çözmek için tek seçenek olduğuna inanıyoruz. Bu oturumun en kısa sürede yapılması için Türk ve Rus yetkililerle istişarelerimiz sürüyor" ifadesini kullandı.

Abbas Musevi, Suriye konulu Tahran Üçlü Zirvesi'nin tarihi belli olduğunu kaydederek, yakında açıklanacağını duyurdu.