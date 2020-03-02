Suriye: Hama Askeri Havaalanı'na saldırı engellendi

Suriye devlet televizyonu, Hama Havaalanı'na yapılan İHA'lı saldırının Suriye hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirdi.

Suriye hava savunma sistemlerinin Hama semalarında hava sahasına giren düşman İHA'sını düşürdüğü kaydedildi.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, 25 Şubat günü Suriye hava sahasını ihlal eden ve Suriye ordusuna saldırmaya hazırlanan TSK’ya ait ‘Anka’ çok amaçlı insansız hava aracının Suriye hava savunması tarafından vurulduğunu bildirmişti.