Şam: ABD askerlerini Suriye'den çıkaracağız

Al Mayadeen kanalına konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Basın Danışmanı Buseyna Şaban, İdlib ile ilgili Moskova anlaşmasının askeri savaşın bitmesi ve Cisr eş Şuğur ve Ariha gibi birçok bölgenin kurtarılmasını sağlayacağını belirtti.

Tahran- Şam ilişkilerini tarihsel ve stratejik olarak nitelendiren Şaban, Suriye'nin İran ve Lübnan Hizbullah Hareketi ile askeri ve siyasi olarak koordinasyon içinde olduğunu belirtti.

Şaban, İdlib'i özgürleştirmek ve mültecilerin bölgelerine geri dönmekten yana olduklarını belirterek, "Biz İdlib'i kurtararak terörizmi ortadan kaldıracağız" ifadesini kullandı.

Şaban sözlerinin diğer kısmında "Fırat'ın doğusundaki savaş İdlib'deki savaş kadar zor ve zaman alacak bir savaştır. Ancak er ya da geç ABD askerlerini Suriye'den çıkaracağız" diye konuştu.