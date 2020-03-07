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7 Mart 2020 - 12:26

Tahran milletvekili Rehber hayatını kaybetti

Tahran milletvekili Rehber hayatını kaybetti

Tahran milletvekili Fatma Rehber'in bugün sabah saatlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Tahran milletvekili Fatma Rehber (55) tedavi gördüğü başkent Tahran'daki Mesih Danişveri Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Fatma Rehber, Şubat ayında düzenlenen 11. dönem meclis seçimlerinde 787 bin 485 oyla Tahran milletvekili olarak seçilmişti.

News Code 1885019

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