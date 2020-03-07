İran Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs ülkede 145 can aldı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki korona virüsüne (Kovid-19) ilişkin son bilgileri paylaştı.

"Ülkedeki toplam korona virüsü vaka sayısı 5823'e ulaşmış ve 145 kişi hayatını kaybetmiştir" diyen Cihanpur, son 24 saatte 1076 yeni vaka daha belirlendiğini söyledi.

Cihanpur, şu ana kadar ülke genelinde 1669 hastanın virüsten kurtularak hastanelerden taburcu edildiğini aktardı.

Yeni Koronavirüs (2019-nCoV), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür. Haftalar içinde 20'den fazla ülkeye yayılarak binlerce kişinin ölümüne neden olan virüs dünya kamuoyunda endişe uyandırmaya devam ediyor.