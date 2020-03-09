  1. Siyaset
9 Mart 2020 - 21:25

Hindistan yönetimi, Müslümanlar'a saldıranları cezalandırmalı

Hindistan yönetimi, Müslümanlar'a saldıranları cezalandırmalı

İran Yargı Erki Başkanı, Hindistan'da Müslümanlar'a yönelik işlenen cinayetler ve katliamı kınayarak, Hindistan yargısından bu cinayetleri işleyenleri ve sorumlularını cezalandırmasını istedi.

İran Yargı Erki Başkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün yaptığı açıklamada, Amerikalılar'ın Hindistan'daki farklı etnik ve dini gruplar arasında çatışma ve anlaşmazlık çıkarmak için kurduğu planlar konusunda Hint yetkililerinin dikkatli olmalarını istedi.

Reisi, İngilizler'in Hindistan'daki tarihi kanlı olaylardaki rollerine dikkat çekerek, Yeni Delhi yönetiminin aşırıcıların katliam ve cinayet işlemelerine müsaade etmemesi gerektiğini çünkü bunun sonucunun bölgedeki durumun daha da kötüleşmesi olacağını belirtti.

İran Yargı Erki Başkanı ayrıca, insan haklarını savunduğunu iddia eden kurum ve kuruluşların Hindistan'daki cinayetleri karşısında sessizliğini eleştirdi.

Medyada yer alan haberlere göre, geçtiğimiz haftada Müslümanlar'a düzenlenen saldırılarda 50 kişi hayatını kaybederken 300'den fazla insan da yaralanmıştır.

News Code 1885081

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 9 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler