Hindistan'daki Müslümanlara yönelik cinayetleri kınıyoruz

Dünya İslami Uyanış Kurultayı bir bildiri yayınlayarak, Hindistan'daki Müslümanlara yönelik son cinayetleri kınadı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:"

"Son günlerde Hindistan'daki Müslümana karşı insanlık dışı eylemler ve BM kararlarına aykırı olan cinayetler işlendi. Aşırılık yanlısı gruplar ve fantanik Hindular bu aşağılayıcı yaklaşımla Hindistan'daki Müslümanlara hakaret edip onları temel haklarından yoksun bırakarak böylece Müslümanların meselelerini unutturmaya çalışıyorlar. Halbuki Hindistan'daki Müslümanlar uzun yıllar boyunca kültür ve medeniyet sahibi olan bu ülkenin hakının yanında barışçıl bir şekilde hayat sürdürmüşlerdir.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hindistan ziyareti ve uluslararası Siyonizmin desteğiyle ilgisi olan bu eylemlerin soykırım yapmak, güç ve sosyal sermayeleri azaltmak ve zayıflatmak ve Hindistan'ın en büyük Müslüman topluluklarından birini yok etmeyi amaçladığı herkes için açıktır.

ABD ve uluslararası Siyonizmin Batı Asya, Filistin, Irak, Suriye, Yemen, Myanmar ve son zamanlarda da Hindistan'daki Müslümanlara karşı eylemleri İslam dünyasının özellikleri ve yeteneklerini yok etmeye çalışan çok tehlikeli ve önceden planlanmış bir komploya işaret ediyor.

Son olaylar başka ülkelerdeki vekalet savaşı politikası ve IŞİD gibi terör örgütlerinin yayılması gibi Hindistan'daki 200 Müslümanın hakkını ihlal ederken diğer ülkelerde ve uluslararası toplumda krizlere yol açabilir.

Dünya İslami Uyanış Kurultayı olarak Hindistan hükümetini bu cinayetleri durdurmaya çağırırken insan hakları topluluğu ve İslam dünyası liderlerinin İslamofobi ve Müslümanları ortadan kaldırmak için yapılan bu eylemleri kınamaları gerektiğini vurguluyoruz."