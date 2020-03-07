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7 Mart 2020 - 14:57

Azerbaycan'dan "korona" için İran'a 5 milyon dolarlık yardım

Azerbaycan'dan "korona" için İran'a 5 milyon dolarlık yardım

Azerbaycan Cumhuriyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için İran İslam Cumhuriyeti'ne 5 milyon dolarlık insani yardım sağlama kararı aldı.

Azerbaycan Cumhuriyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için İran İslam Cumhuriyeti'ne 5 milyon dolarlık insani yardım sağlama kararı aldı.

Bakü hükümetinden yapılan açıklamada, "Azerbaycan Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti dostane ve iyi komşuluk ilişkilerine sahiptir. İki ülkenin ilgili bakanlıkları ve devlet kurumları, Kovid-19 virüsünün yayılmasını önlemek için yakından çalışıyor" denildi.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin koronavirüse karşı mücadelede uluslararası toplumun çabalarını desteklemekte olduğu kaydedilen açıklamada, "Bakü olarak Dünya Sağlık Örgütü ile verimli işbirliğimizi sürdürüyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Teleqraf.com

News Code 1885026

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