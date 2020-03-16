Azerbaycan'da koronavirüs vaka sayısı 18'e çıktı!

Azerbaycan Bakanlar Kurulu yanında Kovid-19’la ilgili oluşturulan operasyonel karargahtan yapılan açıklamada 2 kişide daha koronavirüs tespit edildiği bildirildi.

Karagahtan hastaların kendilerini iyi hissettikleri ve durumlarının stabil olduğu belirtildi.

Kültürel ve sportif etkinlikler de dahil olmak üzere ülke çapındaki tüm kitlesel etkinlikler 1 ay süreyle ertelendi.

Sinemalar, müzeler, tiyatrolar, eğlence merkezleri ve spor salonlarının faaliyetleri askıya alınırken, düğünler de yasaklandı.

Hasta ziyaretlerine izin verilmeme kararı alınırken, kamu ve sağlık çalışanlarının yurt dışı ziyareti Bakanlar Kuruluna bağlı Covid-19’la ilgili oluşturulan operasyonel karargahın iznine tabi tutuldu.

Kaynak: Yeni Çağ