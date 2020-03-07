Azerbaycan'da koronavirüs vakası arttı

Azerbaycan'da 3 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle birlikte ülkedeki vaka sayısı 9'a yükseldi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, koronavirüs için Azerbaycan halkına hitaben endişelenecek durumun olmadığını vurguladı ve gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek, “Hükumet, gerekli tüm önlemleri alıyor. Endişelenecek bir durum yok. Gözetim altında tutulanların sağlığı normalleştiğinde evlerine gidebilecekler. Sağlık Bakanlığı ve Zorunlu Sağlık Sigorta Ajansı`na halkı bilgilendimeleri konusunda talimatta bulunulmuştur" ifadelerinde bulunmuştu.

Yeni Koronavirüs (2019-nCoV), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür. Haftalar içinde 20'den fazla ülkeye yayılarak binlerce kişinin ölümüne neden olan virüs dünya kamuoyunda endişe uyandırmaya devam ediyor.