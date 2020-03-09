  1. Azerbaycan
9 Mart 2020 - 15:54

Dünya Sağlık Örgütü heyeti koronavirüs için Bakü'ye geliyor

Dünya Sağlık Örgütü heyeti koronavirüs için Bakü'ye geliyor

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyetinin Bakü'ye ziyarette bulunacağı bildirildi.

Azerbaycan basınına göre, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) heyeti Bakü'ye ziyarette bulunacak.

DSÖ ile Azerbaycan heyeti arasında yapılacak toplantıda koronavirüs salgını ile mücadele konusu masaya yatırılacak.

Azerbaycan'da da koronavirüs vakası tespit edilmişti. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Covid-19'un görüldüğü ülke sayısı 90'ı geçti. Avrupa'da ise 9 Mart 2020 itibariyle koronavirüsün görülmediği ülke sayısı sadece 4: Türkiye, Karadağ, Kıbrıs ve Kosova.

News Code 1885073

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