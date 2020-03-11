Azerbaycan ile Türkmenistan iki bağımsız devlet olarak kendi geleceklerini inşa ediyor

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı`ndan (AZƏRTAC) yapılan açıklamada resmi karşılanma töreninden sonra Cumhurbaşkanları arasında teke tek görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.

Görüşmede Azerbaycan-Türkmenistan ikili ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov`u yeniden Azerbaycn`da görmekten duyduğu memnuniyyeti dile getirdi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin yüksek düzeyde seyir ettiğini vurguladı:

“Sizi yeniden Azerbaycan`da görmekten memnun oldum. Biz bu görüşmelerde çok önemli konular hakkında kararlar alıyoruz. Halklarımız arasında kardeşlik ilişkilerinin uzun asırlara dayanan tarihi var. Bu, dostluğun, kardeşliğin, karşılıklı desteğin tarihidir. Bugün biz biz iki bağımsız devlet olarak aktif şekilde kendi geleceğimizi inşa ediyoruz.

Sizi ve kardeş Türkmen halkını bağımsızlık zamanlarında elde ettiğiniz başarılardan dolayı tebrik etmek istiyorum. Biz de dostlarınız, kardeşleriniz olarak sizin başarılarınıza seviniyoruz.

Sizin bu ziyaretiniz bizim siyasi, ekonomik, ulaşım alanlarını kapsayan çok geniş diyaloğumuzun bir devamıdır. Biz kendi bölgemizde – Hazar, Orta Asya ve Kafkas`da çok önemli meseleleri hallediyoruz. Buna göre de ülkemize yaptığınız bu ziyaretin çok iyi sonuçlar vereceğinden eminim.”

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov, Aliyev`e samimi karşılamaya göre teşekkürünü bildirdi ve Aliyev`in vurguladığı sözlerle hemfikir olduğunu belirtti.

Teke tek görüşmeden sonra heyetlerarası görüşme düzenlendi. Daha sonra Azerbaycan ve Türkmenistan Cumhurbaşkanları ortak basın topklantısında konuştular.

Kaynak: Yeni Çağ