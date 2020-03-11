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11 Mar 2020 15:54

Ali Babacan yeni kurduğu "DEVA" partisini tanıttı

Ali Babacan yeni kurduğu "DEVA" partisini tanıttı

Ali Babacan yeni kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi'nin tanıtımını Ankara'da düzenlenen bir toplantı ile yaptı.

Geçen sene temmuz ayında AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yeni kurduğu ve genel başkanlığını üstlendiği Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) programını açıkladı.

AK Parti'nin de 1994 yılında tanıtımının gerçekleştirildiği Bilkent Otel'de konuşan Babacan, sözlerine "Hepimizin gönlü biraz buruk, ruhu biraz yaralı, hayatının baharındaki yiğit evlatlarımızın şehadetine şahitlik ettik. Bunların derin hüznü içerisindeyiz. Ülkemizin her alanda sürekli zemin kaybetmesi yüreğimizi dağılıyor" ifadesiyle başladı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1885144

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