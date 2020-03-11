Ali Babacan yeni kurduğu "DEVA" partisini tanıttı

Geçen sene temmuz ayında AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yeni kurduğu ve genel başkanlığını üstlendiği Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) programını açıkladı.

AK Parti'nin de 1994 yılında tanıtımının gerçekleştirildiği Bilkent Otel'de konuşan Babacan, sözlerine "Hepimizin gönlü biraz buruk, ruhu biraz yaralı, hayatının baharındaki yiğit evlatlarımızın şehadetine şahitlik ettik. Bunların derin hüznü içerisindeyiz. Ülkemizin her alanda sürekli zemin kaybetmesi yüreğimizi dağılıyor" ifadesiyle başladı.

Kaynak: Sputnik