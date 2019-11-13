Adalet ve Kalkınma Partisi'nde istifalar sürüyor

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan kuracakları partileri için geri sayıma başlarken, AKP'den de istifalar gelmeye başladı.

AKP Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz yıllardan beridir yürüttüğü AKP İl Başkanlığı görevinden istifa etti. Öte yandan, dün de Amasya AKP İl Başkanı Mehmet Ünek ve Amasya AKP Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal istifa etmişti.

Tutulmaz, 2020 yılı Haziran-Temmuz ayında yapılacak olan AKP kongresinde aday olmayı düşünmediği için istifa etti.

Kaynak: İHA