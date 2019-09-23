Selvi: Kılıçdaroğlu Gül'e 2023 için söz verdi

Hükümete yakınlığıyla bilinen ve Hürriyet’ye yazarı olan Abdülkadir Selvi, bugün köşesinde 2023’te yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yorumladı. Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 2023’teki seçimde cumhurbaşkanı adayı olması için Abdullah Gül’e söz verdiğini ifade etti.

Selvi, 2023 seçimlerinin beklenenden erken yapılacağını düşündüğünü belirtirken, Abdullah Gül-Ali Babacan çalışmalarına da değindi. Selvi, Abdullah Gül çevresinin ‘ortak cumhurbaşkanı adaylığı’ konusunda Kılıçdaroğlu’nun Gül’e söz verdiğini söylediklerini aktardı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da önemli bir aktör olduğunu belirten Selvi’nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Gül-Babacan partisinin kuruluş çalışmaları yürütülürken, temas edilen isimlere, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül’ün, ortak cumhurbaşkanı adayı olması konusunda CHP ile anlaştıkları yönünde güvence verildiği söyleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Abdullah Gül’ün, 'ortak cumhurbaşkanı adayı” olması yönünde kendilerine söz verdiğini ifade ediyorlar. “CHP ile anlaştık, 2023’te Abdullah Gül cumhurbaşkanı adayı' diyorlar. Tabii bu konuda açıklama yapması gereken kişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. CHP Lideri, şimdiden Abdullah Gül’e ortak adaylık konusunda bir söz verdi mi?”

Kaynak: Gazete Duvar