  1. Siyaset
14 Mar 2020 08:43

Zarif, BM Genel Sekreterine yolladığı mektubu anlattı

Zarif, BM Genel Sekreterine yolladığı mektubu anlattı

İran Dışişleri Bakanı Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yolladığı mektubu anlattı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yolladığı mektubu anlattı. 

Zarif'in yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yazdığım mektupta, bu kurum ile üye devletlerinin ABD'nin ülkemize yönelik insanlık dışı yaptırımlarını dikkate almamalarını ve yaptırımların kaldırılması gerektiğine vurgu yaptım"

Zarif attığı tweette, Kovid-19’un  İran'a ciddi bir hasar verirken, virüslerin aramızda ayrım yapmadığını aklımızda tutmalıyız. Biz insanlar da virüslere karşı mücadelede ayrımcı tavır göstermemeliyiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Zarif, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup yazarak, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının kaldırılması gerektiğine vurgu yapmıştı.

News Code 1885183

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 7 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler