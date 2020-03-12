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12 Mar 2020 17:42

Zarif'ten BM'ye mektup: ABD yaptırımları kaldırsın

Zarif'ten BM'ye mektup: ABD yaptırımları kaldırsın

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yazdığı bir mektupta İran'daki yeni tip koronavirüsle mücadele için büyük bir engel oluşturan ABD yaptırımlarına son verilmesi çağrısında bulundu. 

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yazdığı bir mektupta İran'ın yeni tip koronavirüsle mücadelesinin sıkıntıya girmemesi için ABD yaptırımlarının acil kaldırılmasını istedi.

Zarif'in kaleme aldığı mektupta şu ifadelere yer verildi:

"İran'ın sağlık sistemi ve koronavirüsle mücadele konusundaki bilimsel kabiliyetlerine rağmen, ABD'nin yasal ticaret üzerindeki yaptırımları ve Amerikan yetkililerinin ilaç ve tıbbi malzeme satışını engellemesi İran'daki Kovid-19 salgınıyla mücadele için ciddi sorunlara yol açmıştır."

Zarif ilaveten ABD yönetiminin İran milletine karşı ekonomik terörizminin derhal durdurulması gerektiğini vurgularken BM ve üye ülkelerinin bu konuda İran halkı ve hükümetinin yanında durmasını istedi.

News Code 1885163

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