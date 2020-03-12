Zarif'ten BM'ye mektup: ABD yaptırımları kaldırsın

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yazdığı bir mektupta İran'ın yeni tip koronavirüsle mücadelesinin sıkıntıya girmemesi için ABD yaptırımlarının acil kaldırılmasını istedi.

Zarif'in kaleme aldığı mektupta şu ifadelere yer verildi:

"İran'ın sağlık sistemi ve koronavirüsle mücadele konusundaki bilimsel kabiliyetlerine rağmen, ABD'nin yasal ticaret üzerindeki yaptırımları ve Amerikan yetkililerinin ilaç ve tıbbi malzeme satışını engellemesi İran'daki Kovid-19 salgınıyla mücadele için ciddi sorunlara yol açmıştır."

Zarif ilaveten ABD yönetiminin İran milletine karşı ekonomik terörizminin derhal durdurulması gerektiğini vurgularken BM ve üye ülkelerinin bu konuda İran halkı ve hükümetinin yanında durmasını istedi.