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6 Mart 2020 - 15:29

Zarif, Kuveytli mevkidaşı ile koronavirüsü konuştu

Zarif, Kuveytli mevkidaşı ile koronavirüsü konuştu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmad Nasser Al Mohammad Al Ahmed Al Jabar Al Sabah ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmad Nasser Al Mohammad Al Ahmed Al Jabar Al Sabah ile telefonda koronavirüsü konuştu.

Kuveytli yetkili bu görüşmede, ülkesinin koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda İran'a yardıma hazır olduğunu söyledi.

İran'a yardım teklifinde bulunduğu için Kuvet Dışişleri Bakanı'nı takdir eden Zarif, koronavirüs salgını ile mücadelede bölgesel ve küresel işbirliğin kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, İran'ın da bu konuda tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

News Code 1884999

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