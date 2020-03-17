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17 Mar 2020 09:12

Zarif, İngiliz mevkidaşı Raab ile koronavirüsü konuştu

Zarif, İngiliz mevkidaşı Raab ile koronavirüsü konuştu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zarif, telefon görüşmesinde, karşılıklı ilişkiler ve koronavirüs salgını ile mücadele başta olmak üzere ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yasadışı yaptırımları ve bölgedeki son gelişmeleri konuştu.

İran'a koronavirüsle mücadele için gönderdiği insani yardımlardan dolayı İngiltere ve AB'ye teşekkür eden Bakan Zarif, ABD'nin İran karşıtı yaptırımlarının bu salgınla mücadeleyi engellediğini belirterek İngiltere'den, nükleer anlaşma kapsamında Amerika'nın zalimce yaptırımlarına uymamasını istedi.

News Code 1885258

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