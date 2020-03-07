İran yapımı kısa film Hindistan'da gösterilecek

Yönetmenliğini İranlı sinemacı Muhammed Mehdi Del Khasteh üstlenen "Yağmur Senin için Yağıyor" adlı kısa film Hindistan'da düzenlenecek olan Uluslararası Cafe Irani Chaii Film Festivali'ne katılım hakkı kazandı.

"Yağmur Senin İçin Yağıyor" adlı kısa film daha önce İtalya’da düzenlenen Uluslararası Florence Film Festivali, Brezilya'nın Uluslararası Alter do Chão Film Festivali, Londara The Lift-Off Sessions Film Festivali ve Çin’deki YVE Film Festivali’ne katılmıştı.

Bu kısa filmin özetinde şunlar yer alıyor:

"Bu sarı yaprakların dallardan düşmesi sonbahar için değil. Onlar sen bu sokaktan geçeceksin diye yoluna halı sermek için birbirinin önüne geçiyor ve serçeler alışkanlıktan değil, sana hoşgeldin demek için birlikte şarkı söylüyorlar."

Uluslararası Cafe Irani Chaii Film Festivali 13 ve 14 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek.