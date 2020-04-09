Hindistan'dan İran yapımı filme büyük ödül

Kerim Emini, Armin Tahmasbi ve Ali Batini'nin yazdığı ve Şiva Tahiri'nin yönettiği "Süregelen Geçmiş Zaman" adlı film bu sene 7'ncisi Hindistan'da düzenlenen Uluslararası Chennai Film Festivali'nde en iyi kısa film ödülüne layık görüldü.

"Süregelen Geçmiş Zaman" adlı film daha önce ABD'de düzenlenen Taos Shortz ve İtalya'daki Uluslararası Varese Film Festivali'ne katılmıştı. Bunun yanı sıra Endonezya'da düzenlenen 16.Uslararası Minikino Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşmuştu.

Şohre Soltani, Peyam Ahmediniya, Behruz Panahende ve Saman Mehkuye bu kısa filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.