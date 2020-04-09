  1. Kültür
9 Nis 2020 16:33

Hindistan'dan İran yapımı filme büyük ödül

Hindistan'dan İran yapımı filme büyük ödül

İran yapımı "Süregelen Geçmiş Zaman" adlı film Hindistan'da düzenlenen Uluslararası Chennai Film Festivali'nde en iyi kısa film ödülünü aldı.

Kerim Emini, Armin Tahmasbi ve Ali Batini'nin yazdığı ve Şiva Tahiri'nin yönettiği "Süregelen Geçmiş Zaman" adlı film bu sene 7'ncisi Hindistan'da düzenlenen Uluslararası Chennai Film Festivali'nde en iyi kısa film ödülüne layık görüldü.

"Süregelen Geçmiş Zaman" adlı film daha önce ABD'de düzenlenen Taos Shortz ve İtalya'daki Uluslararası Varese Film Festivali'ne katılmıştı. Bunun yanı sıra Endonezya'da düzenlenen 16.Uslararası Minikino Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşmuştu.

Şohre Soltani, Peyam Ahmediniya, Behruz Panahende ve Saman Mehkuye bu kısa filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

News Code 1885666

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