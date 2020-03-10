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10 Mart 2020 - 15:25

ABD'den İran yapımı 'Limit' kısa filmine büyük ödül

ABD'den İran yapımı 'Limit' kısa filmine büyük ödül

İranlı sinemacı Cevad Darai’nin yönetminliğini yaptığı "Limit" adlı kısa film, ABD'de düzenlenen Uluslararası Woodbury Film Festivali’nde en iyi film ödülüne layık görüldü.

İranlı sinemacı Cevad Darai’nin yönetminliğini yaptığı "Limit" adlı kısa film, bu sene 2'ncisi ABD'de düzenlenen Uluslararası Woodbury Film Festivali’nde en iyi film seçilerek ödül kazandı.

Cevad Darai’nin yönetmenliğiyle Kerec kentinin İslamabad bölgesinde çekilen "Limit" filmi engelli insanların sorunlarını ele alıyor.

Söz konusu film daha önce Brezilya’daki Uluslararası CineFest Film Festivali ve Almanya’da düzenlenen Oxgrand Film Festivali’ne katılmıştı.

Arezu Dehkordi’nin yapımcılığıyla yapılan 7 dakikalık kısa filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor: Davud Moini Kia, Karim Gholizadeh, Hakha Bazargan, Farhad Ghotbi, Bardia Houshangi, Mahdis Seyed Haşemi ve Nava Moslemi.

Uluslararası Woodbury Film Festivali 6- 8 Mart tarihleri arasında ABD'nin Utah eyaletinde düzenlenmişti. 

News Code 1885094

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