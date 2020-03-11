İran yapımı kısa film ABD'de sinemaseverlerle buluşacak

İranlı sinemacı Mucteba Purbahş’ın yönetmenliğini yaptığı “Hoşçakal Olimpiyat” isimli kısa film, 24- 26 Nisan 2020 tarihleri arasında ABD'nin New York kentinde düzenlenecek olan Uluslararası Westchester Film Festivalin'de gösterilecek.
Bu film aynı zamanda 4- 7 ve 12- 14 Mayıs 2020 tarihlerinde 16. Houston Asya-Amerikan Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.
Daha önce İtalya, Portekiz ve Macaristan'daki film festivallerine katılan spor konulu “Hoşçakal Olimpiyat” filmi Olimpiyat oyunlarına katılabilmek için zorluk yaşayan kayıkçı bir kızın hikayesini anlatıyor.
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