Hasan Nasrullah İran'ın korona salgını ile mücadelesini takdir etti

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, İran İslam Devrimi Lideri Özel Danışmanı Ali Ekber Velayeti'nin koronavirüse yakalanmasına ilişkin paylaştığı mesajda, "Kardeşim Bay Velayeti, İran İslam Devrim Lideri’nin özel danışmanı olduğu için değil, aslında Tahran'da virüs salgını ile mücadelenin ön safında bulunan bir hastanenin yöneticiliğini yürüttüğü için koronavirüse yakalanmıştır” dedi.

Seyyid Hasan Nasrullah’ın mesajında, "Sorumluluk kabul eden İranlı bakanlar, üst düzey yetkililer ve doktorların virüse yakalanması ailelerinin güvenliği için başka yerlere kaçmadığı ve halkın yanında virüs salgını ile mücadele ettiği anlamına geliyor. Bu onlar için büyük bir gurur" ifadelerine yer verildi.