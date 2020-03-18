Bugünkü bakanlar kurulu toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarına değineerek, "Düşmanlar baskı yapmakla İran milletinin diz çökmesini planlıyordu ancak başaramadı" dedi.

ABD'nin İran'a uyguladığı en eğır ekonomik baskılarına dikkati çeken Ruhani, "Geçtiğimiz Mayıs ayında İran ekonomisine özellikle de petrol endüstrisine en ağır baskı uygulandı. Bu baskıların halkın yaşamı için sorun yaratmış olmasına rağmen birçok başarı da elde ettik. 2019 yılı bizim için ülkeyi petrolsüz yönetmek yılıydı" ifadelerinde bulundu.

Ruhani sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası Adelet Divanı'nda yasal olarak ABD'nin cinyetleri karşısında başarılı olduk. Aynı zamanda ABD'nin komploları karşısında durduk. ABD, düzenlediği terör saldırısıyla Korgeneral Kasım Süleymani'yi şehit etti. Ancak bizim Silahlı Kuvvetlerimiz de onların Bağdat'taki Ayn el-Esed üssünü füzeyle vurarak terör eylemlerine karşılık verdi. Amerikalıların bunu asla unutmayacağını düşünüyorum"

İran'ın son bir yılda savunma alanındaki kazanımlarına atıfta bulunan Ruhani önümüzdeki yılda, yerli üretim uzun menzilli hava savunma sistemi 'Baver (İnanç) 373'nin daha da gelişeceğini söyledi.