Ruhani'den koronavirüs önlemi açıklaması: Yolculuk yapmayın

Bugün Ulusal Korona ile Mücadele Kurumu'nda düzenlenen toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemleri açıkladı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, bu önlemler çerçevesinde yarından itibaren belirlenecek şehirlerin giriş-çıkışlarında tedbir amaçlı sağlık kontrolü yapılacağını duyurdu.

Bu kapsamda şehirler arası yolculuk yapan vatandaşların koronavirüs ve ateş belirtileri açısından kontrol edileceğini bildiren Ruhani, İran halkına yolculuk yapmamalarını tavsiye etti.

Ruhani ayrıca, "İstatistiklere göre, koronavirüs salgınının zirve dönemini aştık ve vatandaşlara evde kalmalarını tavsiye ediyorum. Herkes salğık protokollerine uymalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, dün ülkede yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında hiçbir kentin karantinaya alınmayacağını açıklamıştı.